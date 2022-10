Czas podzielić Kaliningrad tak, aby nasi bracia Czesi mieli w końcu dostęp do morza pic.twitter.com/QTBv3DcM11

I když je jasné, že jde o recesi, poslanec kaliningradské oblastní rady Andrej Kolesnik reagoval ve čtvrtek v listu Podmoskovje segodňa na ideu pobouřeně a pustil se do našich severních sousedů.

„Poláci mají komplex méněcennosti. Je to duševně nenormální. Poláci jsou obecně nejméně normální lidé v Evropě. Zjevně je to komplex od chvíle, kdy bylo Polsko poprvé rozděleno. Zřejmě k tomu dojde počtvrté,“ reagoval Kolesnik.

Vedle narážky na trojí dělení Polska si Kolesnik neodpustil další výhrůžky, pokud by Poláci skutečně chtěli uspořádat referendum v Kaliningradské oblasti. „Ať to zkusí, pak jim budeme říkat Kaliningradská oblast. To není špatný název pro Polsko,“ dodal.