Rusko zlegalizovalo kontroverzní praxi. Ven z vězení za službu v armádě, schválil parlament

„Vezmi si svoje věci, běž ven a ostatní už my zařídíme.“ Tak podle ruskojazyčné verze serveru BBC dosud probíhal pokoutný nábor vězňů v trestaneckých koloniích anonymními příslušníky ruského ministerstva obrany. „Ostatní“ znamenalo převoz na frontu po absolvování minimálního, přibližně týden trvajícího vojenského výcviku.

Teď se praxe verbování vězňů na ukrajinskou frontu stane v Rusku oficiální a tím i plně legální. Státní duma (dolní komora ruského parlamentu) totiž schválila příslušné zákony, které sice ještě vyžadují souhlas Rady federace (horní komory) a podpis prezidenta Vladimira Putina, to se ale považuje za formalitu.

Ve zprávě odůvodňující předložení zákona do dumy se typickým newspeakem píše, že „byl zjištěn vysoký počet osob, kteří by chtěli vstoupit do armády, avšak kontrakt s nimi zatím nemohl být uzavřen“.