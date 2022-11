Rusko je ostrovem stability, na který recese nedopadne, tvrdí ruský vicepremiér

„U nás je všechno mnohem stabilnější. Rusko je v tomto smyslu, jakkoli podivné se to zdá v podmínkách sankcí, dnes ostrovem stability. Tady se lehčeji předvídají události než ve světě,“ řekl Bělousov citovaný agenturou TASS. Ohledně prognóz má do jisté míry pravdu, skutečně se dá snáze předpokládat, jaký bude vývoj v Rusku než v jiných zemích.

Pokusil se to srovnat s Evropou, kde je podle něj situace mnohem méně jistá. „Co se týká Evropy, tam je situace jiná. Je nutné chápat, že je to nejen otázka recese. Podstata je v tom, že ceny rosou. Rostou už od roku 2021. Ceny kovů, relativní ceny kovů, se zdvojnásobily. Všichni si kladli otázku – je to dočasný jev, nebo ne? Je to pohyb trhu, který vytváří velmi velkou nejistotu pro výrobce, nikdo nyní nemůže vytvářet dlouhodobé plány a k tomu je tu ještě vysoká inflace s nutností zpřísnit měnovou a rozpočtovou politiku. Tato kombinace faktorů představuje velmi velkou hrozbu pro stabilitu ekonomiky zejména v zemích EU na jihu, ale i v Německu,“ uzavřel ruský vicepremiér, který sice zmínil známá fakta, ale interpretoval je zcela odlišně.