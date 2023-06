Putinova pozice je mnohem méně pevná, než se zdálo, všímají si světová média

List The Wall Street Journal usuzuje, že se Putinovi vymstila válka na Ukrajině, nedělník The Sunday Times zase hovoří o ponížení ruského prezidenta.

„Povstání jednotek wagnerovců vedené Jevgenijem Prigožinem je definitivním potvrzením toho, jak katastroficky se válka na Ukrajině pro Putina vyvíjí. I když ruský vůdce bude mít navrch v bitvě proti wagnerovcům, je těžké si představit, že Putin může takové ponížení přežít. Jeho prestiž, jeho moc a dokonce i jeho život jsou teď dány všanc,“ napsal Gideon Rachman v deníku Financial Times. „Před 15 měsíci stála armáda Vladimira Putina před Kyjevem. Teď ruský lídr bojoval o to, aby udržel Moskvu,“ shrnul komentátor.

Také Peter Baker v deník The New York Times došel k závěru, že vzpora wagnerovců je pro Putina největší výzvou za dobu jeho vlády. „Krátkodeché povstání naznačuje, že Putinova moc je nejvíce oslabená od chvíle, kdy se před více než dvěma desetiletími dostal do úřadu,“ píše.