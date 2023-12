Putin Si Ťin-pchingovi: Válka na Ukrajině potrvá nejméně pět let

Do komplikované geopolitické matrice vztahů mezi Moskvou a Pekingem přibyl další dílek, který přináší více otázek než odpovědí. Alespoň podle analýzy japonského serveru Nikkei Asia , který s odvoláním na „interní zdroje“ uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin měl během březnového summitu v Moskvě svému čínském protějšku Si Ťin-pchingovi říci, že „válka na Ukrajině potrvá ještě nejméně pět let“.

Japonští analytici hodnotí Putinův výrok jako testovací balonek, kterým si chtěl ověřit, zda by Čína byla ochotná Rusko alespoň nepřímo podporovat v jeho vojenské kampani na Ukrajině i v dlouhém časovém horizontu. Peking nikdy ruskou agresi proti Kyjevu výslovně neodsoudil, nicméně zatím se zdržuje otevřené podpory Moskvy, například ve smyslu masivních vojenských dodávek.

Podle japonského serveru Putinova slova u Číňanů spíše na úrodnou půdu nepadla a sami Rusové by nejspíš co do prodlužování ukrajinské války rádi brzdili.