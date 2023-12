Polští policisté, které postřelil eskortovaný muž, v nemocnici zemřeli

Podle PAP policisté v pátek večer chtěli dopravit do vězení muže, který si měl odpykat šestiměsíční trest odnětí svobody. Kolemjdoucí je našel s těžkými zraněními hlavy poté, co slyšel výstřely a viděl od jejich auta utíkat údajného pachatele. V kritickém stavu byli převezeni do nemocnice.