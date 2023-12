Eskortovaný muž střelil v polské Vratislavi dva policisty do hlavy, ti bojují o život

Čtyřiačtyřicetiletý muž, který se vyhýbal vězení za podvody a policie ho zadržela, v noci z pátku na sobotu v polské Vratislavi (Wroclaw) během převozu z jedné policejní stanice do druhé nečekaně střelil doprovázející policisty do hlavy. Jednomu pronikla kulka do lebky v blízkosti ucha, druhého zasáhl do čelisti, informují polská média.

Incident se stal během převozu z jedné policejní stanice na druhou. Stav obou zraněných je podle lékařů mimořádně kritický a šance na přežití jsou minimální, informoval server onet.pl. Policisté pachatele nepochopitelně podcenili a dopustili se celé řady pochybení. „Během zatýkání u něj například neprovedli fyzickou prohlídku, která se v podobných případech dělá automaticky. Sice mu spoutali ruce, ale před tělem, a ne za zády, jak nařizují předpisy," informoval onet.pl. Hledaného muže nejprve přivezli policisté na stanici, kde nebyla volná cela. Další dva proto dostali příkaz převézt zadrženého do jiného policejního zařízení ve Vratislavi. Ani ti u eskortovaného osobní prohlídku neprovedli. Jednalo se přitom o zkušené policisty, oba ve věku 47 let, u policejního sboru sloužili 19 a 25 let. Revolver za pasem „Když policejní vozidlo na jedné z křižovatek zastavilo, eskortovaný muž vytáhl revolver, který měl dosud skrytý za pasem, a oba policisty, kteří seděli na předních sedadlech automobilu, střelil do hlavy. Pak se dal na útěk," uvedl deník Fakt. Těžce zraněné policisty, oba v hlubokém bezvědomí, našel v pátek kolem 23. hodiny náhodný kolemjdoucí a zavolal policii a lékařskou pomoc. Po deseti hodinách policie pachatele hrůzného činu zadržela. Útočníka v neděli vyslechla poznaňská prokuratura. Hrozí mu doživotní vězení.