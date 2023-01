Policie na Slovensku chytla za tři dny pět řidičů s více než dvěma promile

V pátek ve městě Stará Ľubovňa sedl za volant čtyřiadvacetiletý muž, který měl až 3,5 promile. „Řidič dostal smyk, narazil do dopravní značky a do budovy. Výsledek dechové zkoušky byl přes 3,5 promile,“ uvedla slovenská policie na sociální síti. „Řidič skončil v cele předběžného zadržení a bylo vůči němu vznesené obvinění pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala policie.

V sobotu ve městě Prešov dvaadvacetiletý řidič sjel ze silnice, narazil do sloupu veřejného osvětlení a následně do stromu. „Výsledek dechové zkoušky-přes 2,5 promile,“ konstatovala slovenská policie. Dvacetiletému řidiči, který jel v sobotu z obce Hozelec do Popradu, naměřili policisté 2,3 promile.