Poláci trvají na svém. Sejm Němcům vystavil složenku na 32 bilionů korun za válečné útrapy

Nyní by Varšava měla svůj požadavek diplomatickou cestou oficiálně tlumočit do Berlína. Německo nicméně polskou žádost o další válečné reparace ústy německého kancléře Olafa Scholze odmítlo už ve chvíli, kdy ji schválila polská vláda Mateusze Morawieckiho.

„Stejně jako předešlé spolkové vlády mohu poukázat na to, že tato otázka byla z hlediska mezinárodního práva definitivně vyřešena,“ řekl Scholz deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, ze kterého cituje agentura DPA.

„Polsko požádá o válečné reparace, o kompenzaci za vše, co Němci udělali v Polsku v letech 1939 až 1945,“ řekl. Od německých úřadů však očekává negativní reakci. „Ale za tyto věci se musí bojovat, někdy i mnoho let,“ prohlásil.

„Neslibujeme, že dojde k rychlému úspěchu. Říkáme pouze, že je to polská povinnost, je to odstranění určitého nedostatku, určité mezery v naší činnosti jako suverénního státu, že konečně oznamujeme něco, co mělo být oznámeno již dávno,“ dodal Kaczyński.