Polsko chce po Německu 32 bilionů jako reparace za nacistickou okupaci

„Polsko požádá o válečné reparace, o kompenzaci za vše, co Němci udělali v Polsku v letech 1939 až 1945,“ řekl Kaczyński. Připustil, že od německých úřadů očekává negativní reakci. „Ale za tyto věci se musí bojovat, někdy i mnoho let,“ dodal.

„Neslibujeme, že dojde k rychlému úspěchu. Říkáme pouze, že je to polská povinnost, je to odstranění určitého nedostatku, určité mezery v naší činnosti jako suverénního státu, že konečně oznamujeme něco, co mělo být oznámeno již dávno,“ uvedl dále Kaczyński.