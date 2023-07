Podoljakovy tři scénáře konce války

Podle jeho představ by souběžně s tím vzniklo demilitarizované pásmo s Ruskou federací, Rusko by bylo zbaveno raket určité délky doletu a byl by uspořádán summit o kontrole nad ruskými jadernými arzenály.

To by podle něj rovněž znamenalo, že Ukrajina přijde o svou státnost. „Všechno ostatní by byly jen snahy nalézt nějaké alternativní prvky, které umožní v něčem někde navázat… Naše společné možnosti jsou proto velmi jednoduché - vyhrát, nebo prohrát“, shrnul to Podoljak.