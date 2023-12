Hromadná nehoda v Turecku si vyžádala deset obětí

Yaşar Karadeniz, guvernér provincie Sakarya, podle agentury Anadolu uvedl, že zranění byli převezeni do celkem deseti nemocnic v okolí.

Řetězovou nehodu podle něj pravděpodobně způsobil náraz automobilu do nákladního vozu za nízké viditelnosti. Úřady mají za to, že někteří lidé zemřeli až poté, co po srážce opustili své automobily a srazila je jiná vozidla.