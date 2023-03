Paříž se topí v odpadcích. Popeláři stávkují

Popeláři a celá řada dalších profesí se ve Francii už týdny bouří proti plánovanému zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu. Francouzská vláda chce prosadit, aby obyvatelé v zemi galského kohouta odcházeli do penze v 64 namísto ve 62 letech jako dosud. Občanům se to ale nezamlouvá.