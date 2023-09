Obyvatelé Sevastopolu si stěžují na zavřené kryty během vzdušných poplachů

Město podle jeho slov chystalo úkryty před rokem, kdy „byl relativní klid“, ale to, co se děje nyní, „je už realita“, cituje Razvožajeva agentura RBK .

„Vybavit takto všechny dočasné kryty je nemožné, na to by byly potřeba miliardy. Zdůrazňuji, že jde o úkryty, nikoliv protibombové kryty. Mají sloužit k ochraně před střepinami z raket a rozbitým sklem. To je potřeba chápat a tak to také brát,“ doporučil místním Razvožajev.