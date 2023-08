„Neutrální“ Čína pomáhá Rusku se zbrojením, dodala vrtulníky i zaměřovače

Podle zjištění listu obdržely ruské zbrojařské firmy figurující kvůli ruské invazi na Ukrajinu na západních sankčních seznamech od února loňského roku do prvního čtvrtletí letošního roku desítky tisíc dodávek z Číny.

Obchodní výměna mezi Čínou a Ruskem by měla v letošním roce přesáhnout 200 miliard dolarů (4,4 bilionu korun), což je naprostý rekord. Podle analýzy Observatory of Economic Complexity citované britským listem vzrostl vývoz zboží s potenciálním vojenským využitím od června loňského roku do června letošního trojnásobně.