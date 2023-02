Německý ministr obrany navštívil Kyjev a slíbil Ukrajincům Leopardy 1

Návštěva Kyjeva je pro Pistoriuse první velkou zahraniční cestou ve funkci šéfa německého ministerstva obrany, které se ujal minulý měsíc. V Kyjevě řekl, že dodávky leopardů 1 budou rozdělené na etapy. Do léta jich má ukrajinská armáda získat 20 až 25, do konce roku do 80.

Leopard 1 je první hlavní bitevní tank, který se v Německu po druhé světové válce začal vyrábět pro potřeby bundeswehru, a to od poloviny 60. let do poloviny 80. let minulého století. Německá armáda tank, kterého se vyrobilo celkem 4700 kusů, už zhruba 20 let nepoužívá.