Německo schválilo leopardy na Ukrajinu, umožní je dodávat i jiným zemím

Scholz hájil i váhavý postup Berlína: „Neexistují žádné matematické jistoty. Nikdo vám přesně neřekne, co jsou správná a co špatná rozhodnutí. Proto bylo záměrné a správné, že jsme postupovali kousek po kousku vpřed. Je to jediný princip, který Evropě zaručuje bezpečnost. To platí i pro nedávné rozhodnutí poskytnout Ukrajině tanky Leopard 2.“