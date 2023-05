Německé vedení má nacistické geny, řekl Lavrov

„Při pohledu na jednání dětí německých vojáků a esesáků, kteří nyní vedou Německo, je vidět, že současné německé vedení ve velkém množství zdědilo nacistické geny. A to je fakt,“ řekl Lavrov v rozhovoru , aniž by uvedl, o koho mělo jít. Zdůrazňoval přitom, že principem ruské kultury je, že syn není zodpovědný za otce. Chtěl tím říci, že jeho pohled na současné německé vedení není uplatněním odpovědnosti dětí a vnuků za činy rodičů a prarodičů. V SSSR ale byly běžně perzekvovány děti kulaků a nepřátel státu.

Značná část dlouhého rozhovoru se nesla v ruském narativu, že na Ukrajině vládne neonacistický režim, který se dostal k moci při puči. Tím, že ho Západ podporuje, staví se po bok neonacistů: „Německý kancléř Olaf Scholz a ministryně zahraničí Annalena Baerbocková hrdě prohlašují, že Ukrajina bojuje a prolévá krev za evropské hodnoty. Sdružují se tak s neonacistickým režimem, jehož linií je rehabilitovat zločince, pochody praporů Azov se symboly SS, s nacistickými symboly, se symboly okopírovanými přímo ze standart hitlerovského Německa.“ Podle něj se to přechází.

Lavrov si stěžoval, že diplomacie skončila na vedlejší koleji: „Západ místo diplomacie zaštiťuje režim, který se dostal k moci při krvavém, nezákonném protiústavním převratu. Na to jsme si v posledních letech zvykli. Ostatně to začalo dávno před současnou fází situace kolem Ukrajiny po státním převratu na Ukrajině, kdy se Západ místo diplomacie začal zabývat výhradně ochranou kyjevského režimu, který otevřeně hlásal rusofobii a ničil vše ruské: jazyk, vzdělání, média.“

Stejně podle něj mluvil i bývalý ukrajinský velvyslanec v Kazachstánu Petro Vrublevskyj: „Přímo do kamer řekl, že kdekoli jsou Rusové, měli by je zabít. Je to jejich povinnost vůči otcům, kteří tento úkol nedokončili. Tady takovým jednoduchým, ‚diplomatickým‘ jazykem, vracejícím se k ‚diplomacii‘ na americký a ukrajinský způsob.“