Německé vánoční trhy: a přece se svítí

Klíčová otázka zní: Měla by se vánoční světla ztlumit, aby se vyslalo poselství o šetření energií a solidaritě s občany a zároveň se ochránily veřejné pokladny? Nebo naopak, na znamení vzdoru po dvou letech lockdownů se města rozzáří slavnostní náladou, která, jak doufají obchodníci, otevře lidem peněženky?

Jiní si prostě řekli, že navrátí předcovidový jas, a to stůj co stůj.

Ve východoněmeckém Stralsundu místní fotbalový klub rozběhl sbírku, aby se krásné náměstí hanzovního města mohlo zaskvít tak jako před rokem 2020. Jakmile se to dozvěděla radnice, sáhla do rezerv a potřebnou sumu trhům věnovala s tím, že vše, co se vybralo, půjde na charitu.