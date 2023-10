Němci chtějí předčasné volby

V průzkumu, který provedl Institut Insa pro úterní vydání deníku Bild, se pro nové volby vyslovilo 57 procent respondentů. Třicet jedna procent se domnívá, že by tzv. semaforová koalice – sociální demokracie (SPD), Zelených a liberální FDP - měla vládnout až do plánovaného konce volebního období v roce 2025. Dvanáct procent neví nebo nechce uvést žádné informace.

Obzvlášť výrazná nespokojenost panuje se současnou migrační politikou. Celkem 1004 respondentům v sondě předložili k posouzení pět témat, ke kterým se měli vyjádřit, zda by spolková vláda měla pokračovat v dosavadním, nebo novém kurzu.

Změnu kurzu v migrační politice požadovalo 59 procent respondentů (pokračovat jako dosud: 18,5 procenta). Následovala změna kurzu v bytové politice, kterou podpořilo 52 procent respondentů (pokračovat v dosavadní politice: 20 procent) a 41 procent se vyslovilo pro změnu přístupu k ochraně klimatu. Za výbušnou lze považovat skutečnost, že i většina voličů FDP (53 procent) je pro předčasné volby. A to i přesto, že by se pak FDP musela obávat o opětovný vstup do Spolkového sněmu. V současné době se liberálové těší přízni pouhých šesti procent. Ve spolkových volbách v roce 2021 měli ještě 11,5 procenta.