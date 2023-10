Německá policie se obává válek gangů jako ve Švédsku

Ve skandinávském království dochází téměř denně ke střelbě a atentátům mezi znepřátelenými gangy a klany migrantů, střelba a exploze zabíjí i ty, kteří se v nesprávný čas ocitnou na nesprávním místě, včetně dětí na hřištích. Většinu násilí mají na svědomí boje narkomafie o nadvládu nad teritorii. „V Německu je to nemyslitelné?“ táže se deník Bild.

„Vůbec ne,“ říká Frank Richter (64), který více než sedm let řídil policii v Essenu v Severním Porýní-Vestfálsku, tedy městě, které spolu s Berlínem sužují největší problémy s brutální klanovou kriminalitou.

Spolu s ministrem vnitra Herbertem Reulem (71, CDU) jako první vytáhl do boje proti zločineckým rozvětveným rodinám. Před více než třemi lety oznámil, že pohled na Švédsko musí být varováním, aby se nebezpečí klanové kriminality konečně bralo vážně.

„Pokud se nebezpečí klanové kriminality nebude brát vážně, pak se bohužel lze obávat, že nejpozději za deset let budeme mít i ve velkých německých městech takové poměry, jaké v současnosti panují ve Švédsku,“ upozorňuje.

Richter si nejprve myslel, že jí špatně rozuměl, ale tlumočník otázku potvrdil. „Když jsem jí řekl, že k tomu naštěstí ještě nedošlo, řekla jen, že bychom se měli ujistit, že to tak zůstane, protože situace se každým týdnem víc a víc vyhrocuje. Bohužel měla pravdu,“ dodává.

„Švédští kolegové nám pak také vylíčili, že se při útocích na domy a auta používají výbušniny, že se z jedoucích aut střílí poloautomatickými zbraněmi na skupiny na chodníku. Opravdu jako v brutálních gangsterských filmech. Když jsme řekli, že si nedovedeme představit, že by se to u nás dělo, policejní šéfka řekla: ‚To jsme si mysleli před deseti lety. Bohužel jsme to podcenili, neudělejte stejnou chybu,‘“ vrací se ve vzpomínkách.