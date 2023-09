Nechceme od USA slyšet, jak u nás funguje demokracie, řekl šéf maďarské diplomacie

Donald Trump, který se chce vrátit do Bílého domu, čelí obvinění ve čtyřech různých trestněprávních kauzách.

Případné vyloučení Trumpa z volebního klání by podle Szijjártóa byla velmi špatná zpráva. Ministr uvedl, že Trumpovi se prý dá důvěřovat ve spojitosti s nastolením míru (s ohledem na válku na Ukrajině, pozn. red.).

„Věřím, že v případě opětovného zvolení Donalda Trumpa by velmi rychle skončila válka v našem sousedství. Pokud by byl Trump zůstal ve funkci, tato válka by ani nezačala,“ vyjádřil přesvědčení maďarský ministr zahraničí.