Na východní hranici NATO s Běloruskem hrozí nová železná opona

Tři pobaltské státy - Lotyšsko, Litva a Estonsko - spolu s Polskem proto po pondělní společné schůzce vyzvaly běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, aby wagnerovci jeho zemi opustili. Žádají také okamžité stažení nelegálních migrantů z pohraniční oblasti. V opačném případě jsou tyto státy NATO připraveny úplně uzavřít všechny hraniční přechody s Běloruskem. Oznámil to polský ministr vnitra Mariusz Kamiński, jehož cituje web deníku Rzeczpospolita .

„Dnes jsme vydali prohlášení, že ke stabilizaci situace na našich hranicích s Běloruskem jsou nutné dvě věci. Požádali jsme úřady v Minsku, Lukašenkův režim, aby Wagnerova skupina okamžitě opustila běloruské území a také aby nelegální migranti, které tam shromáždily běloruské služby, okamžitě opustili pohraniční oblast a byli posláni zpět do zemí svého původu,“ uvedl Kamiński.

Podle polského ministra není zcela jasné, jaké je v současnosti postavení tohoto vojenského uskupení, kdo za něj nese politickou odpovědnost, zda je to Bělorusko, Lukašenko, nebo ruský prezident Vladimir Putin. „Tato skupina musí opustit region, kde žijeme. Vyžaduje si to mezinárodní bezpečnost,“ řekl polský ministr. Pokud by mělo dojít k jakémukoliv incidentu, reakce prý bude okamžitá.