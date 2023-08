Na místě Hitlerova rodného domu bude policejní stanice. Diktátor by nebyl proti, vyplývá z dobového článku

Když rakouské ministerstvo vnitra v květnu tohoto roku oznámilo harmonogram přestavby Hitlerova rodného domu na policejní stanici, zdálo se, že je to poslední kapitola v předlouhém příběhu sporů o to, jak s diktátorovým rodištěm naložit. Teď ale rakouský dokumentarista Günter Schwaiger přišel se zjištěním, které staví vládní plány do kontroverzního světla.