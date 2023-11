Na Islandu evakuují město kvůli nebezpečí sopečné erupce

Islandská meteorologická kancelář (IMO) má obavy, že by tam magma mohlo dosáhnout povrhu. „Tunel magmatu, který se v oblasti vytváří, by mohl zasáhnout Grindavík,“ uvedla IMO.

V pátek IMO podle BBC zaznamenala, že „došlo k významným změnám v seismické aktivitě. Otřesy se podle ní přibližují k městu. Magma se zřejmě dostane až pod Grindavík a není jasné, kde by se mohlo dostat na povrch.

Už ve čtvrtek bylo kvůli rostoucí seismické aktivitě v oblasti doporučeno uzavřít přístup do Modré laguny.

Všechny cesty do Grindavíku jsou zavřené, mohou se využívat pouze pro evakuaci.

Od října bylo u sopky Fagradalsfjall zaregistrováno přes 20 tisíc případů otřesů. Koncentrovaly se do oblasti poloostrova Reykjanes, která byla seismicky neaktivní po 800 let do erupce v roce 2021. Další erupce následovaly loni a letos.