Muž předstíral poruchu auta, pak s komplici přepadl transport peněz

Zde podle webu lkz.de podobnost s krimiseriály končí, protože se žádnému z detektivů vyšetřujících loupež zatím nepodařil uskutečnit „klíčový“ objev, který by vedl k dopadení pachatelů.

Podle policie, která neuvedla výši ukořistěného obnosu, bylo zatím pátrání, do nějž se kromě motorizovaných hlídek zapojil i vrtulník, neúspěšné a po čtveřici jako by se slehla zem. Policie proto v médiích zatím zveřejňuje pouze rekapitulaci toho, co se podle ní stalo.