Moskva opět děsí laboratořemi: USA chystají na Ukrajině superzbraň proti lidem, zvířatům i rostlinám

„USA s pomocí genetického inženýrství vyvinou univerzální biologickou zbraň, která by byla schopná napadat nejen lidi, ale i zvířata a zemědělské plodiny. Při jejím nasazení se předpokládá způsobení velkých a nenapravitelných hospodářských škod nepříteli,“ citovala RIA Novosti ze zprávy.

Vůbec však neuvedla, o jakou biologickou zbraň by mělo jít, protože i jednotlivé třídy živočichů jsou velmi odlišné na to, aby je mohla hubit jediná zbraň, natož kdyby měla být účinná i proti rostlinám.

Přesto komise ve zprávě tvrdí, že kvůli vývoji takovéto zbraně Washington zvyšuje své aktivity na poli medicínsko-biologických výzkumů na území bývalých postsovětských republik. Proč by vývoj takovéto zbraně měl probíhat mimo USA na místě, kde by se jí snáze mohl zmocnit někdo nežádoucí nebo kde by mohl někdo výzkum snáze mařit, nevysvětluje.