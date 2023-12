Mohutný požár v nemocnici nedaleko Říma, čtyři mrtví

#Tivoli #Roma , intervento #vigilidelfuoco dalle 23 di ieri per un incendio nell’ospedale San Giovanni Evangelista. Evacuata la struttura, anche con l’ausilio delle autoscale. Sono 4 le vittime accertate. Fiamme spente, operazioni in corso [ #9dicembre 5:25] pic.twitter.com/ryxVfcYQ8e

Pacienti na jednotce intenzivní péče (JIP) v nemocnici svatého Java Evangelisty v Tivoli byli okamžitě po vypuknutí požáru převezeni sanitkami do jiných nemocnic, uvedl v prohlášení úřad starosti města Tivoli.

Nemocní, kteří se nenacházeli v kritickém stavu, byli přesunuti do nedaleké městské tělocvičny do doby, než je bude možné převézt do jiných zařízení, uvedla agentura AP.