Migranty postřílíme a ženy naženeme do koncentráků. Možná koaliční strana v Polsku budí hrůzu

„Muže postřílet, ženy a děti nahnat do koncentračních táborů,“ prohlásil představitel Konfederace a poslanec Sejmu Janusz Korwin-Mikke na adresu migrantů, kteří se stále pokoušejí proniknout do Polska přes hranici s Běloruskem.

„Ačkoli PiS i Konfederace popírají, že by po volbách mohly spolupracovat, málokdo jim to věří. Konfederace totiž dělá vše pro to, aby se dostala do vlády,“ napsal autor komentáře Adam Szostkiewicz.