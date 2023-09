Kaczyńského PiS v průzkumech vede před Tuskovou partají

Průzkum zároveň ukázal, že krajně pravicová Konfederace považovaná za potenciálního koaličního spojence PiS má podporu 9,9 procenta voličů. „Pokud by průzkum potvrdily i volební výsledky, PiS by získalo ve volbách 203 a Konfederace 40 mandátů. Ve 460členném Sejmu by si mohli přijít na 243 hlasů, při většině 231 mandátů,“ napsal v pátek server onet.pl, který průzkum zveřejnil. Pokud by se volby uskutečnily nejbližší neděli, podle průzkumu by se jich zúčastnilo 62,9 respondentů.