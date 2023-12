Merkelová za sebou pálí mosty, opouští i vlivnou nadaci spojenou s CDU

Pro Norberta Lammera, šéfa německé Nadace Konráda Adenauera (KAS) to bylo velké zklamání. „Myslím, že jsem z této role již vyrostla,“ řekla mu podle serveru Spiegel minulý týden odmítavě exkancléřka Merkelová poté, co se jí Lammer pokusil přesvědčit, aby znovu kandidovala do správní rady nadace. A pak se od bývalé političky dozvěděl, že nemá zájem už ani o prosté členství v KAS.