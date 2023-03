Méně azbestu, méně rakoviny. Nová pravidla a registr ochrání i Čechy

Počet pracovníků, kteří přijdou s azbestem do styku, se podle tuzemských statistik trvale zvyšuje. Ještě v roce 2002 šlo o téměř tři stovky, v roce 2018 se počet ztrojnásobil na 1148 pracovníků. U všech se mohou po letech objevit vážné obtíže. „Nejvyšší výskyt plicního mezoteliomu je ve věku od 65 let do 80 let, tj. někdy až v intervalu po třiceti letech od poslední expozice,“ poznamenal Vít, který působí v Centru hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ.