Megalomanský imperialistický Putin vykreslil podobu ruského světa

Rusko by se proto podle něj mělo poučit z historie a ruský národ sjednotit, řekl Putin . „Lidé všech národností… doplácejí na špatné kalkulace, na to, že se oddávali separatistickým iluzím a ambicím na násilné rozdělení velkého ruského národa, trojjediného lidu Rusů, Bělorusů a Ukrajinců.“

Putin se na fóru pokusil taktéž definovat, co je to ruský svět: „Ruský svět - to jsou všechny generace našich předků a našich potomků. Ruský svět - to je starobylá Rus, Moskevské knížectví, ruské impérium, Sovětský svaz i současné Rusko. Ruský svět spojuje všechny, kteří cítí duchovní spojení s naší vlastí, kteří považují ruštinu za rodný jazyk, nesou odkaz ruské historie, a bez o hledu na národnost nebo denominace.“ Zajímavé je, že opět použil termín stará nebo starobylá Rus místo běžně používaného termínu Kyjevská Rus, protože tím by vlastně dal najevo, že dnešní Rusko je dědicem Kyjevské Rusi, která je kolébkou Rusi.