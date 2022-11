Ruský svět nemá hranic, do Chersonu se vrátíme, tvrdí Medvěděv

„Koncept územní suverenity v naší zemi nikam nezmizel. Vše se vrátí domů. Do Ruské federace,“ napsal Medvěděv, který patří k jestřábům.

Z jeho vyjádření ale nelze dovozovat, že z Chersonu opravdu odešli všichni ruští bojovníci. Zpráva o stažení veškeré výzbroje má ukázat, že tentokrát nepadne do rukou Ukrajinců.

Zatím není jasné, kdo zničil Antonivský most, ale je možné, že to byli sami Rusové, protože výbuchy byly zaznamenány v pět ráno, tedy v době, kdy mělo být ukončeno stahování. Zničení mostu po stažení vlastních sil je podle pravidel taktiky logickým krokem, jenž má zabráni dalšímu postupu protistrany, jako se to stalo po pádu Izjumu, kdy ukrajinské jednotky rychle překročily řeku Oskil, která jinak mohla tvořit dobrou přírodní překážku.