Rusko by mohlo anektovat Jižní Osetii a Abcházii, prohlásil Medveděv

Místopředseda bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrij Medveděv prohlásil, že by Moskva mohla anektovat gruzínské separatistické regiony Jižní Osetii a Abcházii. Informuje o tom zpravodajská agentura Reuters, která uvedla, že by to Rusko mohlo udělat, kdyby k tomu mělo „dobré důvody“.

Foto: Profimedia.cz Bývalý ruský prezident a současný místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv