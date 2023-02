Medvěděv otevřeně vyhrožuje zničením celého lidstva

„Každá zhroucená říše pohřbí pod svými troskami polovinu světa, ne-li více,“ píše Medvěděv v článku nazvaném Body, z nich není návratu . „Zdá se, že ti, kteří nejprve rozvrátili SSSR a nyní chtějí zničit Ruskou federaci, to nechtějí pochopit. Podléhají klamné iluzi, že poté, co poslali na onen svět bez jediného výstřelu Sovětský svaz, dokáží bez vážných problémů pro sebe pohřbít i dnešní Rusko,“ pokračuje bývalý prezident.

Pak přechází k otevřeným hrozbám. „Pokud bude skutečně nastolena otázka existence samotného Ruska, nebude se řešit na ukrajinské frontě, ale společně s otázkou další existence celé lidské civilizace. Tady by neměly být žádné dvojsmysly. Svět bez Ruska nepotřebujeme,“ nenechává Medvěděv nikoho na pochybách, jak to myslí.

Bývalý ruský prezident ale současně tvrdí, že Rusko takovouto apokalypsu nedovolí, ačkoliv je to on, kdo ji o odstavec výše sám výslovně zmiňuje. Následně připomíná, že Rusko ve snaze zabránit katastrofě není osamocené, protože západní země, které se staví proti ruské agresi na Ukrajině, podle něj představují jen patnáct procent světové populace.

„Pokud se někdo rozhodl, že zničí Rusko, vzniká nám zákonné právo na odpověď. Ano, bude to pro lidstvo globální katastrofa. Pro svět to bude globální katastrofa. Ale já si přece jen, jako občan Ruska a hlava ruského státu, v tomto případě kladu otázku: ,K čemu potřebujeme svět, když v něm nebude Rusko?‘“

A začíná převracet fakta. V roce 2008 podle něj západní svět podpořil gruzínskou agresi proti osetskému lidu a vynesl k moci „blázna, narkomana a dobrodruha“, aniž by jmenoval Michaila Saakašviliho. Ten se v létě 2008 rozhodl obnovit silou kontrolu nad celým územím Gruzie a vyslal navzdory varování Kremlu jednotky do Jižní Osetie. Rusko pak zaútočilo na Gruzii a ta válku prohrála. Západ v tom nehrál roli.

Za druhý zlom Medvěděv označuje jaro 2014, kdy obyvatelé Krymu v referendu dali najevo své přání vrátit se do „historické vlasti“, jak označil výsledek hlasování pod kontrolou ruských jednotek. To podle něj na Západě vyvolalo „šílenou hysterii“, která trvá dodnes a která je živena atavistickou rusofobií vedoucí ke snaze vytvořit nové Frankensteinovo monstrum v podobě antiruské Ukrajiny. „Byla to šílená hysterie, posedlost touhou roztrhat naši zemi, která nakonec vedla ke speciální vojenské operaci,“ snaží se vysvětlit Medvěděv důvody ruské invaze, která zemi přivedla do mezinárodní izolace.