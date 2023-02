Nemůžeme přestat, Rusko by bylo roztrháno na kusy, tvrdí Medvěděv

Pokud by Rusko ukončilo svou invazi na Ukrajinu, znamenalo by to jeho konec. Roztrhali by ho na kusy. Kdyby ale Američané přestali Kyjev zásobovat zbraněmi, válka by skončila. Na Telegramu to napsal místopředseda ruské Rady bezpečnosti a bývalý prezident Dmitrij Medvěděv. Snažil se tak obrátit argumentaci amerického prezidenta Joe Bidena.

Foto: Sputnik, Reuters Místopředseda ruské Rady bezpečnosti a bývalý prezident Dmitrij Medvěděv.