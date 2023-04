Maďarský teenager chtěl ve škole spáchat masakr

Levente se se svým plánem pochlubil na sociální síti. Napsal, že zanedlouho mu bude osmnáct let, koupí si zbraň a zapíše se do střeleckého kroužku. Údajně chtěl zaútočit v budově základní školy, kterou v minulosti sám navštěvoval.

„Na internetu si pravidelně prohlížel videa z útoků na amerických školách,“ uvedl mluvčí prokuratury Zsolt Jogg. „Po činu chtěl spáchat sebevraždu, ale připustil, že by toho možná nebyl schopen. V takovém případě by namířil svou zbraň na zasahující policisty a chtěl zemřít v přestřelce s nimi,“ dodal mluvčí.

Jeho matka Henrietta deníku Blikk řekla, že její syn by takového útoku nebyl schopen: „Je to uzavřený chlapec, jehož nejlepším přítelem je náš pes. Měl problémy se začleněním do kolektivu, ale nebyl agresivní,“ uvedla.