Švédsko v NATO nepotřebujeme, prohlásil maďarský předseda parlamentu

Předseda parlamentu vyjádřil názor, že takového spojence, jako je Švédko Maďarsko v NATO nepotřebuje. „To, co dělají Švédové se svou zemí dokazuje, že nemají rádi vlastní zemi, spíš ji nenávidí. Pokud by to tak nebylo, tak by ji neničili,“ řekl v televizi Hír TV Kövér.