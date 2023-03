Macron tlačí reformu důchodů mimo parlament

Opozice vzápětí označila postup vlády za „brutální“. „Je to den jejich porážky. Poté, co ztratili půdu pod nohama v zemi, ztrácejí půdu pod nohama i v Národním shromáždění,“ kritizoval postup vlády Olivier Faure, šéf socialistické frakce ve sněmovně.

Řada opozičních poslanců po oznámení Borneové opustila sál a Francii hrozí další vlna protestů. Vláda se navíc vystavuje riziku, že poslanci do 24 hodin od použití tohoto článku ústavy vyvolají hlasování o vyjádření nedůvěry vládě. Tento úmysl již oznámila předsedkyně frakce krajně pravicového Národního sdružení (RN) Marine Le Penová. Pokud by poslanci nedůvěru vyslovili, zákon se považuje za zamítnutý a kabinet musí podat demisi.

Krajně nepopulární reforma je klíčovým bodem Macronova programu a má zajistit dostatek prostředků pro financování penzí i v budoucnu. Jádrem změn je postupné zvyšování věku odchodu do důchodu ze 62 na 64 let do roku 2030, s čímž rozhodně nesouhlasí levicová opozice, odbory a podle průzkumů to odmítá i většina Francouzů.