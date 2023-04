Le Penová: Macron pošlapal demokracii

„Budu-li zvolena, zaručím více demokracie, protože zavedu referenda i poměrný systém a zůstanu v roli hlavy státu s tím, že zajistím fungování Národního shromáždění,“ řekla v rozhovoru pro několik předních světových médií, mezi nimi i pro britský The Daily Telegraph.

„Současný obyvatel Elysejského paláce představuje hrozbu, protože působí jako růstový hormon na ty, kteří už nevěří v demokracii, zejména tím, že protlačil svůj důchodový zákon parlamentem bez hlasování,“ dodala.

„Tím vyhnal do ulic tisíce mladých lidí. Jakmile se demokracie nevyjadřuje směrem, který si přeje moc, je obcházena. Nese za to velkou odpovědnost,“ dodala.

V Paříži i dalších městech to dál vře. Rozzuření občané se Macronovi odmítají podřídit Evropa

Vítr v plachtách

Odbory svolaly na čtvrtek nový den masových stávek před dnešním klíčovým rozhodnutím francouzské ústavní rady o tom, zda je Macronův návrh důchodového zákona životaschopný. Odbory a levice slíbily, že budou v protestech pokračovat bez ohledu na rozhodnutí soudu.

Le Penová, která chce ukázat, že respektuje demokratický proces, však rozhodnutí rady považuje za závazné. Francouzi podle ní dostanou šanci reagovat ve volebních urnách za čtyři roky.

Zatímco se Macron zmítá v masových protestech kvůli důchodové reformě a jeho strana, která nemá parlamentní většinu, se dostala do ostrých sporů s poslanci levicové Nepoddajné Francie, strana Le Penové se drží při zemi a její poslanci si „oblékli kravaty a kostýmky a pustili se do práce“, jak řekla.

Levice přišla o část podpory veřejnosti, protože nedokázala důrazně odsoudit násilí při demonstracích, zatímco Národní sdružení vydělalo na hněvu proti penzijní reformě i krajně levicovému vandalismu. „Plně chápu, že Francouzi vyjadřují nesouhlas na demonstracích, ale nepřijímám násilí. A vládu činím odpovědnou za současný chaos – prohrála boj o veřejný pořádek,“ řekla.

Zrada, tepou Macrona v EU i USA Zahraniční

Kritici naznačují, že Le Penová se vyjadřuje dlouze a málo podrobně. Její odpovědí na časovanou důchodovou bombu je například ponechání věku odchodu do důchodu na 62 letech namísto zvýšení na 64 let s minimálně 42 lety odvodů. Mlhavě prohlásila, že konec generace babyboomu a „vyšší míra produktivity“ v případě jejího zvolení zabrání tomu, aby se státní systém navzdory stárnutí populace dostal do deficitu.

Čtyřiapadesátiletá politička má vítr v plachtách uprostřed průzkumů, které naznačují, že by nyní pohodlně porazila Emmanuela Macrona, pokud by se dnes konalo opakované druhé kolo prezidentských voleb. „Jsem kandidátkou až do odvolání,“ řekla v rozhovoru.

Volání po míru a fascinace Putinem

Achillovou patou Le Penové v posledních prezidentských volbách byla její fascinace Vladimirem Putinem a slib, že stáhne Francii z vojenské velitelské struktury NATO.

Od té doby se sice od Putina distancovala a odsoudila jeho invazi, ale tvrdila, že vítězství Ukrajiny nad Ruskem „přivede svět na pokraj zkázy“.

„Ukrajina nemůže Rusko vojensky porazit bez síly NATO. A to znamená, že bychom zahájili třetí světovou válku. To nepovažuji za veselou vyhlídku,“ zdůraznila.

Umožnit Putinovi porazit Ukrajinu by bylo podle ní „katastrofální i proto, že by to povzbudilo další země, jako je Čína, aby si myslely, že mohou územní spory řešit silou“.

Jediným řešením jsou podle ní mírové rozhovory, které by „s radostí zprostředkovala“. Podpořila zatím bezvýslednou Macronovu snahu pokračovat v rozhovorech s Putinem. „Problém je v tom, že přenesl část francouzské diplomacie na Evropskou unii. A tak to, co mohlo být francouzsky efektivní, bylo zmařeno,“ uzavřela.