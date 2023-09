Kyjev chce dohnat Ukrajince schovávající se před mobilizací ve spřátelených zemích

Ukrajina se hodlá obrátit na partnerské státy s žádostmi o extradici ukrajinských mužů v odvodovém věku, kteří se vědomě vyhnuli nástupu do armády a vycestovali ze země na základě padělaných dokumentů zprošťujících je povinnosti narukovat. Prohlásil to Davyd Arachamija, šéf parlamentní frakce největší vládní strany Služebník lidu. To by se mohlo týkat i Česka.

Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters Ukrajinští vojáci se vracejí z těžkých bojů u Bachmutu

Článek „Co bude s lidmi, kteří se tak zachovali? Ponesou zákonnou odpovědnost za poskytnutí úplatku, za padělání úředních dokumentů, za to, že se vyhnuli mobilizaci,“ cituje Arachamiju server Suspilne. Poslanec připustil, že ukrajinské orgány činné v trestním řízení jsou v současné době na Ukrajince, kteří již ze země vycestovali, krátké. Pracuje se ale na zajišťování důkazů, aby bylo možné proti nim vznést obvinění. Prověření případů státními orgány potrvá několik měsíců - pokud někdo korumpoval úředníka, překročily zákon obě strany, dodal Arachamija. Partnerskými nebo spřátelenými státy se rozumí ty, s nimiž Kyjev aktivně rozvíjí mezinárodně-právní spolupráci. Patří mezi ně i Česká republika. Ukrajinské orgány mohou požádat prakticky v kterékoliv z těchto zemí o extradici ukrajinských mužů porušujících zákon a vrátit je na zpět, uzavřel poslanec. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu po zasedání ukrajinské bezpečnostní rady oznámil, že Kyjev přezkoumá rozhodnutí všech vojenských lékařských posudkových komisí ohledně invalidity ukrajinských občanů a jejich nezpůsobilosti nastoupit vojenskou službu počínaje 24. únorem 2022. Ukrajinská armáda chce po Zelenském rozsáhlejší mobilizaci