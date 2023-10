Když nebudeme vládnout my, hrozí třetí světová, děsí Poláky konzervativci

„I Spojené státy vědí, že pokud v Polsku skončí vláda PiS, bude to představovat hrozbu vzniku třetí světové války, protože Rusko po dobytí Ukrajiny zaútočí na Polsko. Prezident USA Biden jasně řekl, že v takovém případě bude muset americká armáda vstoupit do války, což znamená riziko vypuknutí celosvětového konfliktu,“ strašil podle televize TVN24 posluchače na povolebním mítinku příznivců konzervativců Antoni Macierewicz, místopředseda PiS a jeden z nejbližších spolupracovníků lídra Jaroslawa Kaczyňského.

„Ohledně těchto Macierewiczových výmyslů je nejpodivnější to, že ještě nedávno byl ministrem obrany. Leckdo by si mohl myslet, že z jeho strany jde o žert, tak to ale v žádném případě není,“ uvedl v komentáři deník Rzeczpospolita.