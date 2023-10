PiS začíná hrát o předčasné volby, píší polská média

Konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS) zvítězila v nedávných parlamentních volbách v Polsku, nezískala ale dostatečný počet křesel a nemá koaličního partnera, který by jí umožnil vytvořit většinu v Sejmu. Zůstat u moci by ale chtěla, a to třeba i díky předčasným volbám, upozorňují polská média.

Foto: Profimedia.cz Předseda PiS Jarosław Kaczyński