Johnson si po odchodu z Downing Street vydělal miliony

Johnson, který před vstupem do politiky pracoval jako novinář a je zdatný rétor, se poté vrhl na přednášky na konferencích nebo soukromých akcích, za které si účtoval v průměru třicet tisíc liber (845 tisíc korun) za hodinu.

Jeho nejlépe placenou prací za poslední měsíce byl listopadový projev v New Yorku pro americkou finanční společnost Centerview Partners. Zdržel se devět hodin a inkasoval za to 277 724 liber (7,8 milionu korun). Vystoupil také na recepci pro indické noviny The Hindustan Times, projev měl i na akci CNN Global Summit v Lisabonu.