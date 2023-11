Je čas na sankce proti Izraeli, míní belgická vicepremiérka

De Sutterová též řekla, že Evropská unie by měla okamžitě pozastavit svou asociační dohodu s Izraelem, která prohlubuje vzájemnou hospodářskou a politickou spolupráci.

Požaduje také, že by měl být zaveden zákaz dovozu produktů z okupovaných palestinských území. Sankce chce zavést i proti násilným osadníkům, politikům a vojákům odpovědným za válečné zločiny, kterým by měl být zakázán vstup do EU.