Italové budou uprchlíky chycené na moři vozit do Albánie

Šéfové exekutivy Itálie a Albánie Giorgia Meloniová a Edi Rama v pondělí v Římě podepsali průlomovou dohodu, jejímž základem je zřízení dvou přijímacích center pro běžence na albánském území. Do nich budou moci lodě italského námořnictva a pobřežní stráže převážet uprchlíky, které se podaří zachytit na Středozemním moři cestou z Afriky k italským břehům.

Albánský premiér Rama okomentoval dohodu jako „splátku dluhu, který Albánie vůči Itálii má“. Podle italských agentur tím měl na mysli zejména 90. léta minulého století, kdy do Itálie přišly za lepším životem desetitisíce Albánců. Mnozí na Apeninském poloostrově zůstali.

Podle serveru Koha premiér Rama též připomněl tradici albánské vstřícnosti vůči lidem jiného původu a zázemí, mj. v souvislosti s tím, že Albánie za 2. světové války poskytovala úkryt pronásledovaným Židům. Rama též zmínil, že věří v podporu ze strany Itálie co do snah o přistoupení do EU.