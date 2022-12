Francie: Kondomy budou pro mladé zdarma

Ve Francii budou od 1. ledna kondomy pro lidi od 18 do 25 let v lékárnách k dostání zdarma. Na setkání s mládeží to ve čtvrtek oznámil prezident Emmanuel Macron a dodal, že to považuje za „malou revoluci v prevenci“.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Informoval o tom deník Le Monde. Loni v září francouzská vláda ohlásila zavedení antikoncepce zdarma pro ženy do 25 let. Původní projekt od roku 2013 garantoval pilulky zdarma jen pro nezletilé od 15 do 18 let. Od letošního ledna se rozšířil i na dospělé mladé ženy. Bezplatnost je „nezbytná", ale musí ji provázet zvyšování povědomí veřejnosti o sexuálním zdraví, uvedla tehdy Národní rada porodních asistentek. Vzdělávání se podle ní musí v tomto ohledu dostat i mužům.