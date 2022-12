V počáteční fázi HIV je člověk vysoce infekční, testům ale může uniknout

Honba za vyléčením probíhá od 80. let (33:40)

„HIV je název viru, který způsobuje infekci viru HIV. AIDS používáme jako synonymum pro rozvinutou nebo pokročilou HIV infekci,“ vysvětluje Jilich v úvodu podcastu. I přes to, že se léčba i prognóza pacientů od 80. let velmi posunula, upozorňuje doktor na to, že pro osoby, které o infekci nevědí, může být onemocnění smrtelné, a navíc ho mohou šířit dál.