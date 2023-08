Favoritem voleb u mladých Slováků je strana Progresivní Slovensko

Pokud by se parlamentních voleb zúčastnili jen mladí lidé ve věku od 18 do 30 let, jednoznačným vítězem by se stala mimoparlamentní strana Progresivní Slovensko (PS) se ziskem 24,4 procenta hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus pro web aktuality.sk.

Foto: Profimedia.cz Volby na Sovensku. Ilustrační foto